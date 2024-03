“Estamos a trabalhar com o intuito de ajudar diversos militantes a pagar as suas quotas, situação que tem sido difícil”, constata ao JM, Leonel Silva.

O social-democrata, que integra a Comissão Política da candidatura de Manuel António Correia, critica mesmo o “secretariado e as estruturas do partido, que não estão a facilitar a regularização das quotas, aliás, estão mesmo a complicar”.

“Há militantes fora do Funchal que estão a ter sérias dificuldades em pagar as quotas. Por outro lado, sabemos, de fonte fidedigna, que aqueles que são conhecidos apoiantes do Miguel Albuquerque conseguem resolver a sua situação. Os outros estão a sentir muitas dificuldades em pagar”, enfatiza.