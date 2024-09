”Choque e ignorância” é assim que João Pedro Vieira reage às propostas de revisão à Lei Eleitoral apresentadas pelo PSD, JPP e PS-Madeira.

“A única reação possível ao que se pretende fazer na Madeira é o choque total perante tanta ignorância”, escreveu esta tarde, no Facebook, o antigo secretário geral do PS Madeira.

Segundo o também antigo vereador à Câmara do Funchal, eleito pela Coligação Confiança, “PSD e JPP propõem criar um círculo eleitoral para emigrantes que passa a considerar como eleitores todos os naturais da Região residentes no estrangeiro, deixando de fora as dezenas de milhares de naturais madeirenses que vivem no Continente. Ou seja, para efeitos eleitorais, passamos a considerar como madeirenses os residentes na Madeira e os naturais da Madeira... mas só se residirem... no estrangeiro”.

Relativamente ao PS Madeira, considera que “consegue fazer pior”.

Da leitura que faz da proposta apresentada, conclui que o partido liderado por Paulo Cafôfo “mantém a mesma porta fechada aos naturais da Madeira residentes no Continente, mas encontrou uma redação que considera eleitores TODOS os portugueses recenseados no estrangeiro”.