Decorreram este fim de semana as eleições para a concelhia de Santa Cruz da JP – Juventude Popular, estrutura de juventude do CDS-PP. Nesta eleição foi eleito Leandro Silva para novo mandato como presidente da Comissão Política Concelhia que será acompanhado pelo vice-presidente Luís Neves, pela secretária Beatriz Macieira e pelos vogais Bernardo Silva, Miguel Nunes, Gonçalo Nunes e João Júlio.

Leandro Silva é licenciado em Direito e mestre em Direito Civil e atualmente desempenha funções como jurista na Câmara Municipal de Santa Cruz.

Em declarações à imprensa, reproduzidas em comunicado pelo partido, Leandro Silva afirmou que tem como um dos principais objetivos “transformar a política para os jovens, aproximá-los daquela e promover uma intervenção crítica, mas construtiva, da sociedade que os rodeia”.

“Santa Cruz não se pode apaziguar com o título de segundo concelho com mais população na Madeira. Tem de ser um concelho mais ambicioso, tem de ser mais para os residentes, em especial para os jovens. Mais do que um dormitório, é necessário criar meios para que os jovens do nosso concelho se fixem, constituam as suas famílias e prosperem, sem nunca terem de passar pelo flagelo da emigração. Urge capacitar os nossos jovens de ferramentas para construir o seu próprio sucesso”, apontou.

Nestas eleições foi também eleito Henrique Ismael para presidente da Mesa do Plenário Concelhio, que será acompanhado por Henrique Quintal como vice-presidente e João Guilherme como secretário.

Pedro Pereira, presidente da Juventude Popular da Madeira, endereçou votos de maiores sucessos para a nova concelhia eleita, relembrando que “na Juventude Popular, o sucesso de uns é o sucesso de todos”.