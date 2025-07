Karine Sardinha assumiu, ontem, um novo mandato à frente da Juventude Social Democrata da Calheta, num momento que assinala o reforço da renovação geracional e a consolidação do trabalho já realizado.

No seu discurso, destacou o compromisso renovado com os jovens do concelho e deu as boas-vindas aos novos elementos da equipa, que descreveu como “uma lufada de ar fresco” para o projeto da JSD local.

Reafirmando a importância de uma estrutura próxima e representativa da juventude, Karine Sardinha sublinhou o papel da JSD na promoção da participação cívica e política, especialmente num contexto de crescente instabilidade nacional que, segundo referiu, tem afetado de forma significativa a sua geração. “Queremos continuar a ser a voz dos jovens, auscultar as suas ideias, projetos, necessidades, ambições, e trabalhar para tudo o que se revelar importante para o seu bom desenvolvimento pessoal e profissional”, afirmou a jovem social-democrata, que adiantou que, entre as prioridades, está a dinamização de atividades que promovam o convívio de jovens das várias freguesias.

Por outro lado, a jovem pretende o debate sobre temas como o acesso ao ensino superior, a entrada no mercado de trabalho e as boas práticas ambientais. A direção pretende também dar visibilidade aos talentos locais nas áreas do desporto, cultura e artes.

A presidente da JSD Calheta relembrou ainda que a política “é a voz dos cidadãos” e apelou à participação ativa dos jovens, sublinhando que as próximas eleições autárquicas, agendadas para outubro, representam uma oportunidade concreta de exercer esse direito. “Não está unicamente nas nossas mãos mudar o panorama atual, mas cabe-nos a nós lutar e defender os nossos direitos e interesses. A isso chamamos democracia”, concluiu.

A candidata à Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, marcou presença no ato e destacou o papel determinante da juventude na construção de uma sociedade mais participativa e preparada para o futuro. Sublinhou que, mesmo não sendo possível agradar a todos, a política deve manter-se firme nos seus valores: servir as pessoas e promover um desenvolvimento sustentável e responsável. “A prioridade tem de ser clara: criar mais oportunidades para os jovens, impulsionar o emprego e apostar num crescimento equilibrado”, afirmou.

presidente da JSD Madeira, Bruno Melim, também marcou presença no ato de tomada de posse e destacou a forte renovação nos núcleos da Calheta, sublinhando o orgulho pelo crescimento da estrutura local. “Ver tantas caras novas é sinal de vitalidade, mas também de responsabilidade. É preciso continuar a atrair jovens e garantir que esse envolvimento se traduz em compromisso real”, afirmou.