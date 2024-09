Bom dia!

Os oito cidadãos detidos pela PJ na manhã de terça-feira só começam a ser ouvidos a partir de hoje. Fontes ligadas ao processo admitem que a demora da justiça vai obrigar os suspeitos a permanecer na Cancela até ao início da próxima semana. Mandado judicial restringe investigação aos últimos quatro anos. Dezenas de agentes da Judiciária regressaram ontem ao continente. José Prada, secretário-geral do PSD, também foi constituído arguido, mas recusou invocar o direito de imunidade parlamentar.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca ainda um outro caso de justiça. Empresário admite envolvimento em rede de tráfico de droga.

A mancha fotográfica vai, no entanto, para as obras. Construção movimentou 770 milhões de euros. Números oficiais revelam dinamismo do setor em 2022. Já no ano passado, foram vendidos 3.299 alojamentos. Habitação social contava com 5.703 fogos. Registados 472 edifícios concluídos, o valor mais alto dos últimos 12 anos.

Saiba ainda que Serviço de Cardiologia tem falta de médicos. Drumond Freitas foi o convidado de nova sessão do espaço ‘Plaza com’. Considera que dirige um dos melhores serviços do País, mas lamenta a falta de recursos humanos.

O fogo que devasta Portugal merece igualmente uma leitura atenta. Incêndios descontrolados levam destruição e angústia a vários pontos do País.

Residências artísticas acolhem 18 projetos em seis meses é outro assunto de relevo numa edição que leva até si um roteiro com diversas propostas para o fim de semana.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!