Bom dia!

Uma equipa composta por procuradores do Ministério Público e investigadores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção deslocou-se esta semana à Madeira para inquirir alguns dos suspeitos arrolados no processo ‘Ab Initio’. Os interrogatórios duraram dois dias, foram desenvolvidos nas instalações da Polícia Judiciária e envolveram membros do Governo Regional.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. Mercado cada vez mais turístico. Já não são só géneros alimentícios e flores a dominar as atenções no Mercado dos Lavradores. Há lojas e cafés que cativam um número crescente de turistas. Mas também há quem tenha saudades do antigamente.

Saiba ainda que Governo garante que contas do JPP sobre a água de rega “deturpam a realidade” e que Paulo Azevedo, da Nova Direita, promete dar prioridade às pessoas.

Polícia apanhou 50 condutores com excesso de álcool este mês é outro assunto de relevo nesta edição que destaca o Madeira Soundscape, onde Sid Saint anuncia segundo álbum.

Não perca ainda a Festa dos Compadres. Toy vai animar “toda a noite” em Santana.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom dia e bom fim de semana!