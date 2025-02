No Dia dos Namorados, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, em parceria com a Associação Presença Feminina, promoveu a conferência “Pilares de um Namoro Saudável”, uma iniciativa integrada no projeto Imaculado Saudável.

Cerca de uma centena de alunos da Escola da APEL participaram nesta sessão, que abordou os sinais de um relacionamento equilibrado, bem como os alertas para relações tóxicas e perigosas.

O evento foi aberto por Gonçalo Faria, Diretor Pedagógico da Escola da APEL, que sublinhou a importância desta iniciativa na formação dos jovens e realçou a parceria entre a escola e a Junta de Freguesia.

O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, destacou a relevância da saúde emocional para a qualidade de vida da comunidade, frisando que relacionamentos saudáveis são a base de uma sociedade feliz.

Expressou ainda a sua preocupação com o crescimento da violência doméstica e afirmou acreditar que os jovens têm o poder e a responsabilidade de mudar este paradigma, promovendo relações baseadas no respeito e na empatia.

Helena Pestana, presidente da Associação Presença Feminina, explicou o trabalho desenvolvido pela instituição, não apenas no apoio a vítimas de violência doméstica, mas também na prevenção e sensibilização junto das novas gerações.

A psicóloga Silvina Freitas conduziu a principal apresentação da conferência, detalhando as características essenciais de um relacionamento saudável, como a confiança, o respeito e a comunicação aberta.

Em contrapartida, alertou para os sinais “vermelhos” de relações tóxicas e abusivas, dando exemplos concretos de comportamentos que podem indicar um futuro problemático, resultando em casos de violência doméstica.

“Esta iniciativa reforçou o compromisso da Junta de Freguesia e dos seus parceiros na promoção da educação para a cidadania e na construção de uma comunidade mais consciente e equilibrada emocionalmente”, referiu Pedro Araújo numa nota enviada à comunicação social.