A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria está a implementar, desde janeiro, um rigoroso plano de limpeza urbana, materializado em colaboração com o Instituto de Emprego da Madeira, através dos seus programas ocupacionais.

Estas atribuições resultam de uma delegação de competências da Câmara Municipal do Funchal e abrange a limpeza das vias e espaços públicos, bem como a manutenção de sarjetas e sumidouros, incluindo a monda, sem recorrer ao uso de herbicidas.

No total, a Junta tem à sua responsabilidade cerca de 15 mil metros lineares de arruamentos, todos devidamente indicados no contrato, que a Junta limpa a cada três semanas, seguindo um ciclo de 12 dias, com três dias adicionais destinados a trabalhos complementares.

Para além deste ciclo regular, a Junta tem um trabalhador a tempo inteiro destacado à limpeza permanente da zona central da freguesia, compreendida entre a Rua Nova da Quinta Deão, a Rua Cidade do Cabo, a Rua Padre Lopes e a Travessa da Estufa, e arruamentos adjacentes.

O presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, refere que “o balanço a este trabalho é muito positivo”, aproveitando para enaltecer “o trabalho e a dedicação de toda a equipa de higiene urbana, coordenado pela minha colega do executivo, Elena Freitas”.

“A importância que a Junta atribui à higiene urbana e à preservação do ambiente é destacada através deste serviço minucioso, que procura manter sempre a freguesia bem cuidada e aprazível”, sublinha.

Para complementar este esforço, é oferecido a todos os moradores um importante serviço gratuito de recolha de ‘monstros’ e ‘monos’ de pequena ou média dimensão ao domicílio, mediante marcação prévia através dos serviços administrativos.

“A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria assume um forte compromisso com a sustentabilidade ambiental, com a imagem do território e ainda com o bem-estar de toda a comunidade local”, destaca o autarca.