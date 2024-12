Foi formalizada, no final da passada semana, a renovação do protocolo anual entre a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e a Escola da APEL, reforçando a colaboração entre estas duas instituições.

O ato, que decorreu na sede da Freguesia, contou com a presença de Gonçalo Faria e José Vieira, diretores da APEL, e de Pedro Araújo, presidente da Junta, que esteve acompanhado pela vogal Elena Freitas.

Este protocolo estabelece um apoio financeiro da Junta à APEL para custear iniciativas ligadas ao ensino e à aprendizagem, incluindo projetos inovadores como a desmaterialização dos manuais escolares, que visam promover práticas sustentáveis.

Entre as ações, atividades, projetos ou eventos contemplados, consta também o financiamento de prémios de mérito para os melhores resultados nos exames nacionais, incentivando a excelência académica.

A colaboração inclui ainda apoio a atividades no âmbito do programa Eco-Escolas, que procura sensibilizar os alunos para questões ambientais, promovendo uma consciência ecológica que beneficie não só a comunidade escolar, mas também a freguesia.

Pedro Araújo destacou a importância deste protocolo como “um investimento no futuro”, sublinhando que “a educação é a chave para formar cidadãos mais conscientes e capazes de contribuir para o progresso da sociedade”.

Com a renovação deste protocolo, a Junta reafirma o seu compromisso com a educação e a sustentabilidade, fortalecendo os laços com uma das mais importantes instituições da freguesia e investindo em ações que beneficiam toda a comunidade local.