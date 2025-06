A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria assinalou de forma muito especial o Dia da Criança, promovendo momentos de alegria, cultura e partilha para dezenas de crianças da freguesia, através de iniciativas distintas e muito participadas, realizadas na sexta-feira.

Na Escola Bartolomeu Perestrelo, em parceria com a Associação de Teatro Amador do Livramento, a Junta proporcionou uma divertida manhã, com a encenação da peça ‘A verdadeira história do Capuchinho Vermelho’, interpretada por Xavier Miguel e Fátima Caires.

O evento contou ainda com a distribuição de balões coloridos e um lanche na cantina da escola, reunindo alunos, professores e assistentes num ambiente de festa, onde se celebrou a infância com simplicidade, criatividade e muitas gargalhadas.

Paralelamente, as crianças da Quinta dos Traquinas viveram um dia diferente, também com o apoio da Junta de Freguesia, participando num passeio pedagógico e recreativo, pensado para proporcionar contacto com a natureza e novas aprendizagens fora da sala de aula.

A manhã começou com uma visita à Quinta Pedagógica da Camacha, prosseguiu com um animado almoço no Santo da Serra e terminou com várias atividades lúdicas ao ar livre, num cenário ideal para fomentar o convívio e reforçar laços.

Estas iniciativas refletem o compromisso da Junta com o bem-estar e desenvolvimento das crianças da freguesia, valorizando a sua alegria, a aprendizagem em comunidade e o direito a celebrar a infância com dignidade, carinho e experiências diferenciadas.