Junta do Estreito distribuiu 200 kg de castanhas pelas escolas da freguesia

A Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos tem vindo a reforçar a sua aposta na valorização das tradições locais, e este ano não foi exceção. Em comemoração do Pão por Deus e do Magusto de São Martinho, a autarquia atribuiu cerca de 200 kg de castanhas às escolas da freguesia, com o objetivo proporcionar aos alunos uma vivência direta dos costumes típicos desta época do ano.

As castanhas foram distribuídas de forma que cada escola possa organizar atividades lúdicas e educativas, como o tradicional assar das castanhas e momentos de partilha entre alunos e professores. Além disso, a celebração do Pão por Deus, com a troca de guloseimas e mimos entre as crianças, contribuirá para reforçar os laços de comunidade e o espírito de convivência.

A atribuição das castanhas tem sido uma prática anual da Junta de Freguesia, consolidando-se como uma forma de sensibilizar as novas gerações para a importância da preservação das nossas tradições culturais. Com esta ação, a autarquia reafirma o seu compromisso com a educação e com a preservação das nossas raízes, promovendo o conhecimento e o respeito pelas festas populares entre os mais jovens.