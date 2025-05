A Junta de Freguesia de Machico pretende levar a cabo o projeto ‘Cápsula do Tempo’, com o objetivo de preservar a memória da freguesia.

Para tal, conforme explica Alberto Olim, conta com a participação dos alunos das escolas da freguesia, orientados pelos seus professores, para contribuírem para esta cápsula, depois de refletirem sobre o presente da sociedade.

“O tema central da cápsula será a vida na nossa freguesia no ano de 2025 a transmitir às pessoas do ano de 2050, ano em que esta cápsula deverá ser aberta. Neste sentido, os alunos poderão contribuir de variadas formas, de modo a conseguirmos mostrar a realidade do nosso presente às pessoas daqui a 25 anos”, refere o presidente da Junta.

Os contributos poderão ser notícias de acontecimentos retiradas de jornais; cartas dos alunos para o futuro, com os seus sonhos e expectativas; desenhos, fotografias e vídeos que retratem o quotidiano da freguesia; objetos simbólicos que representem a cultura e as tradições locais; registos em papel, áudios e vídeos com entrevistas a moradores mais antigos; entre outras ideias desenvolvidas pelos alunos e professores nas suas reflexões.

Depois de definidos os objetos a serem introduzidos na cápsula, haverá uma cerimónia de selagem da mesma na Junta de Freguesia de Machico, no dia 2 de julho de 2025, com a presença de todos os intervenientes, e será feito o registo a fim de documentar o momento. No exterior do local onde será depositada a cápsula, estará indicada a data definida para a abertura da mesma, neste caso, o dia 2 de julho de 2050, dia da freguesia de Machico, daqui a 25 anos.

A Junta está a pedir a colaboração de todas as escolas da freguesia.