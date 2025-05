A Junta de Freguesia da Ribeira Brava vai levar a efeito, no dia 20 de junho, mais uma edição do Concurso de Enfeites de Fontanários, no âmbito das Festas de São João. A iniciativa decorrerá das 17h à 00h e terá lugar na freguesia da Ribeira Brava, sendo destinada aos residentes na localidade.

Em comunicado, a junta de freguesia relembra que a realização deste concurso pretende manter as tradições, incentivar as crianças e jovens para um maior conhecimento das fontes e fontanários públicos e da freguesia e, ainda, respeitar os monumentos, a história e a cultura regional.

As inscrições encontram-se abertas, sendo gratuitas para todos os interessados. De acordo com a organização, apenas será necessário o preenchimento da ficha de inscrição, que poderá ser entregue pessoalmente, por correio, ou por e-mail até o dia 18 de junho, na Junta de Freguesia da Ribeira Brava ou para o email jf.ribeirabrava@gmail.com. A ficha de inscrição deve ainda ser acompanhada de uma fotocópia do cartão de cidadão.

“Cada participante deve ter em conta os enfeites típicos religiosos, com a imagem de São João, decoração com balões, plantas verdes, luz, sortes, animação, e se possível, a tradicional ceia do mencionado Santo”, refere a informação enviada pela Junta de Freguesia da Ribeira Brava. Será atribuído um valor monetário aos sete primeiros classificados e um de participação a partir do oitavo classificado, sendo o valor mais elevado de 250 euros.