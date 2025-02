A Junta de Freguesia da Ponta do Sol, liderada por João Campanário, fez recentemente uma oferta à EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol, entregando uma máquina de corte Sizzix, um equipamento que permitirá aos alunos e professores desenvolverem trabalhos criativos e pedagógicos com maior qualidade e precisão.

A entrega foi realizada pela presidente da Assembleia da Junta de Freguesia, Diana Perdigão, que destacou a importância de apoiar as escolas com recursos que incentivem a criatividade e melhorem a experiência de aprendizagem dos alunos.

A escola recebeu a oferta com “entusiasmo e gratidão”, sublinhando o impacto positivo que a Sizzix terá em diversos projetos educativos, desde atividades artísticas até materiais pedagógicos personalizados, enaltece em nota de imprensa Rosa Luisa Gaspar, diretora da escola.