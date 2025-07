O almoço de encerramento do curso EFA – Educação e Formação de Adultos, projeto conjunto da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e da Escola Eduardo Brazão de Castro, celebrou, esta quarta-feira, o sucesso dos dois primeiros anos.

Lançado em setembro de 2023, o curso EFA do Imaculado permitiu a conclusão do 12.º ano a catorze alunos, dois dos quais prosseguem atualmente os estudos superiores, refletindo a importância da iniciativa para a comunidade local.

Durante o evento, realizado no Restaurante Deão, na freguesia, estiveram presentes o presidente da Junta, Pedro Araújo, alguns docentes da Escola Eduardo Brazão de Castro, incluindo Juan Freitas e Marco Melo, respetivamente coordenador e gestor do curso.

Na ocasião, os formandos expressaram, numa atmosfera de alegria e reconhecimento, o orgulho por fazerem parte desta turma e a sua profunda gratidão aos professores, à equipa pedagógica e ao presidente Pedro Araújo, cujo empenho e visão foram fundamentais.

As inscrições para a nova etapa do curso EFA já se encontram abertas e podem ser feitas através dos serviços administrativos da Junta de Freguesia, presencialmente no seu horário normal de funcionamento, por telefone ou através dos canais digitais.

Para esclarecer eventuais dúvidas e promover a participação, está agendada para o dia 18 de julho, às 11 horas, uma nova sessão de esclarecimento no Salão Paroquial, com o apoio do Instituto de Emprego da Madeira.

No seu perfil pessoal de facebook, o presidente Pedro Araújo partilhou a alegria sentida por “ver o caminho trilhado por todos os participantes, que concretizaram os seus sonhos e abriram novos horizontes nas suas vidas”, manifestando o desejo de ver renovada esta iniciativa.