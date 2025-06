A Junta de Freguesia da Ribeira Brava vai apoiar, à imagem dos anos anteriores, a festa em honra de São João Batista, que irá realizar-se nos dias 23 e 24 de junho.

O apoio de 500euros, totalizando um apoio de mais de 4000 euros ao longo dos últimos oito anos, irá colmatar as despesas da Confraria de São João Baptista, entidade organizadora do evento.

Marco Martins, presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, refere que “esta ação visa apoiar a que se mantenha as tradições locais e incentivar a descentralização de eventos, prestando um apoio equitativo a toda a freguesia e reforçando que as zonas altas da nossa localidade merecem as mesmas oportunidades de celebração e divertimento que as restantes.”

A comemoração tem início na segunda-feira, dia 23 de junho, ao meio-dia, com a girândola, a passagem da Banda Municipal e ds romagens pelos sítios, a novena e as marchas populares e na terça, dia 24 de junho, tem a atuação da Banda Municipal da Ribeira Brava, missa e novamente animação musical com o grupo infanto-juvenil da Câmara Municipal da Ribeira Brava e o cantor Vítor Sousa. Marco Martins aproveita para convidar a todos a visitar este arraial tipicamente madeirense e comemorar este mês dos santos populares.