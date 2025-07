A nova Comissão Política da Juventude Social Democrata (JSD) de Santa Cruz tomou posse na passada quarta-feira numa cerimónia que marcou o início de um novo ciclo sob a liderança de Mariana Martins. O evento contou com a presença de dirigentes regionais, militantes, simpatizantes da estrutura juvenil e do candidato do PSD Madeira à Câmara Municipal de Santa Cruz, Saturnino Sousa.

No seu discurso de tomada de posse, Mariana Martins não poupou críticas à atual gestão do concelho, acusando-a de se apoiar em “propaganda e improviso”, enquanto “ignora os verdadeiros problemas da juventude”. “Os jovens foram esquecidos, a habitação tornou-se uma miragem e o empreendedorismo é ignorado”, afirmou, sublinhando que Santa Cruz é “uma terra cheia de potencial, mas presa a um modelo que privilegia o espetáculo em vez de soluções concretas.”

Mariana Martins deixou claro que a nova liderança da JSD não se limita a ocupar cargos: “Hoje assumimos uma causa — a causa de uma geração que não aceita ser deixada para trás. Somos a geração que move Santa Cruz, e não vamos ficar em silêncio.” A nova presidente reforçou a ambição de transformar a estrutura numa plataforma de ideias, participação e reivindicação.

“Somos pensamento crítico, somos energia, somos ideias — e vamos trazê-las para o centro da discussão pública”, concluiu Mariana Martins, abrindo um novo capítulo para a Juventude Social Democrata no concelho.

Presente na sessão, o presidente da JSD Madeira, Bruno Melim, elogiou o percurso e o espírito de Mariana Martins: “A Mariana tem dado muito à JSD, com proatividade, visão e vontade de transformar.” O líder da JSD Madeira criticou ainda o JPP, referindo que “os líderes da oposição regional não têm organização em Santa Cruz, onde são poder” e que “o Partido Socialista anda perdido há anos no que toca aos temas da juventude.”

Bruno Melim foi mais longe, apontando “falhas graves” à governação da JPP, nomeadamente “a falta de investimento na habitação, na execução de obras públicas e a estagnação estrutural do concelho”. “Vangloriam-se por reduzirem a dívida em 12 anos, mas a troco disso o que se perdeu? No que não se investiu? O que foi feito durante todo esse tempo? Não se construiu uma casa, uma estrada — rigorosamente nada”, afirmou. Para Bruno Melim, “quem não faz nada tem de ser responsabilizado — e isso faz-se com trabalho, com proximidade e com projeto.”

O presidente da JSD Madeira sublinhou ainda os desafios urgentes que afetam a juventude, apontando a dependência de substâncias psicoativas, o crescimento das apostas online e a falta de apoio à emancipação jovem como problemas que exigem resposta. “Hoje, o que falta é que a política volte a dar esperança e capacidade de mudar a vida das pessoas. Precisamos de ter coragem para enfrentar estes flagelos de frente e criar soluções reais. Há muito por fazer, e é preciso vontade para agir”, defendeu Bruno Melim.

Também presente na cerimónia, Saturnino Sousa, candidato do PSD Madeira à Câmara Municipal de Santa Cruz, dirigiu palavras de incentivo à nova equipa da JSD. Reconhecendo as dificuldades do contexto local, deixou uma mensagem de desafio e renovação: “Sabemos que este concelho não é fácil. Mas está na altura de entrar em novos ciclos. Espero que este seja o ano em que se inicia uma nova vida em Santa Cruz, com novas ideias.” Por fim, acrescentou ainda que: “Está mais do que na hora de nos reinventarmos. Temos de trabalhar para mudar o nosso concelho.”