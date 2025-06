O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, foi o orador da iniciativa ‘Orçamento para Jovens’ – a primeira ação da ‘Academia Política’ da JSD Madeira.

De acordo com um comunicado da estrutura partidária, o evento, realizado na sede do PSD Câmara de Lobos, teve grande afluência entre jovens militantes, simpatizantes, representantes de instituições e membros da comunidade local.

“Foi promovido um diálogo aberto sobre as mais-valias do Orçamento Regional para 2025 e sensibilizou-se para a importância do planeamento financeiro pessoal e coletivo”, destaca a JSD.

Ricardo Freitas, vice-presidente da estrutura, reforça que o objetivo desta ‘Academia’ é “proporcionar formação cívica e política aos mais jovens, capacitando-os para a participação ativa na vida pública”.

Duarte Freitas destacou a necessidade de criar condições reais para que os jovens possam construir o seu percurso na Região Autónoma da Madeira com confiança e estabilidade.

Entre as medidas referidas, salientou a majoração do ‘IRS Jovem’ como um incentivo direto ao início da vida profissional e à fixação de talento, defendendo ainda a redução das taxas liberatórias aplicadas aos profissionais liberais e aos trabalhadores independentes, com vista a estimular o empreendedorismo e a valorizar novas formas de trabalho.

A propósito do ‘IRS Jovem’, mencionou ainda que “a política adotada visa proporcionar uma maior disponibilidade financeira aos jovens, através da devolução total ou parcial do imposto, ajudando-os no início da sua vida ativa”.

A habitação foi igualmente apontada como um dos grandes desafios das gerações mais novas. De acordo com o secretário das Finanças, “o Governo Regional reservou 142 milhões de euros para a área da habitação, contemplando significativos apoios à aquisição, ao arrendamento, à construção e à recuperação de imóveis degradados”. “Esta medida reflete o compromisso do Governo Regional em avançar com soluções concretas que facilitem o acesso dos jovens a habitação própria ou ao arrendamento a preços acessíveis”, afirmou.