A manchete de hoje do JM veio à discussão no hemiciclo por parte de Carlos Silva (JPP), que afirmou que a obra de construção na Praia da Lagoa, no Porto Santo, é preocupação para o JPP que teme que esta cresça para além daquilo que estava previsto. Como avança hoje o Jornal, a mesma realiza-se em cima de uma superfície de arenito.