O Juntos Pelo Povo (JPP) reiterou hoje o pedido dirigido ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira “para convocar, com a máxima urgência”, a Comissão Permanente para ouvir no Parlamento, já na próxima semana, o presidente do Governo Regional e o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

En comunicado, o secretário-geral do JPP diz que a deliberação eletrónica marcada para a próxima segunda-feira, ao meio-dia, “é um momento crucial, ‘o Dia D’, para se perceber se há de facto coragem e vontade política para, no lugar próprio, o Parlamento, os madeirenses serem devidamente esclarecidos sobre a tragédia dos incêndios” que lavram em vários concelhos da Região há mais de 10 dias.

A Comissão Permanente da Assembleia Legislativa da Madeira substitui o Parlamento durante o período de férias, que decorre entre 31 de Julho e 1 de Outubro, podendo ser convocada para debater e analisar questões excecionais, como é o caso vertente, no entender do JPP.