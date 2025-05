JPP quer que o Governo resolva avaria que prejudica doentes oncológicos “há 25 dias”

A avaria no equipamento da Clínica de Radioncologia da Madeira, que dura há 25 dias, “tem deixado dezenas de doentes oncológicos sem o exame que lhes permite fazer os tratamentos de radioterapia”, alertou hoje Patrícia Spínola, do JPP.

Em comunicado, a deputada considera “inadmissível que se use os procedimentos técnicos de manutenção, que levam o seu tempo, como desculpa para não facultar os exames necessários noutros locais, conforme é direito adquirido dos utentes”.

Dirigindo-se à nova secretária regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, recorda que “os tempos máximos de resposta garantidos para tratamentos de radioterapia não estão a ser respeitados, sendo de 15 dias seguidos, contados da indicação clínica, definidos para a realização do plano de cuidados programados em que se insere a necessidade de realização do exame complementar de diagnóstico aqui em falta”.

Pede ao SESARAM que, através dos médicos responsáveis por estes doentes, “resolva de imediato esta situação, encaminhando-os para a prestação deste serviço em instituições do território continental, após comprovada falta de opção na região, com as devidas compensações de transporte e estadia, conforme o que está plasmado na carta dos Direitos do Utente, enquanto durar o tempo da manutenção do único equipamento existente na região”.