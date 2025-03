O Juntos Pelo Povo (JPP), endereçou um comunicado à imprensa, onde sustentam a necessidade de realizar uma auditoria externa às contas do Instituto da Segurança Social da Madeira.

O partido diz que “será uma das medidas a implementar pelo Juntos Pelo Povo (JPP) se a população chamar o partido liderado por Élvio Sousa para responsabilidades governativas, nas eleições antecipadas que se realizam a 23 de março”.

“É uma medida que consta do nosso Programa de Governo para ser concretizada com a maior urgência”, afirmou Lina Pereira, acrescentando que a decisão se justifica depois de vários relatórios do Tribunal de Contas se referirem “à falta de fiabilidade e de veracidade das demonstrações financeiras que impedem o próprio Tribunal de aferir da real situação económica e financeira da Segurança Social da Madeira”.

“Para nós a questão é simples: as contas da Segurança Social têm de ser auditadas por uma entidade externa de maneira a verificar a sua saúde financeira, a transparência da sua gestão, os apoios e a forma como é utilizado o dinheiro dos nossos descontos”, referiu.