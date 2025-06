JPP: “Qual é o medo de enfrentar o Adamastor, o monopólio?”

Élvio Sousa, líder da bancada parlamentar do JPP, perguntou hoje ao Governo Regional se a Madeira ficará “refém” da vontade do Governo da República, na questão da ligação ferry entre o Continente e a Madeira.

”Qual é o medo de enfrentar o Adamastor, o monopólio?”, questionou hoje, no parlamento regional, durante o debate na especialidade do orçamento regional para 2025.

Sobre as soluções para trazer o ferry para estas ligações marítimas, Élvio Sousa disse que “basta o Governo Regional ir ao encontro dos armadores, designadamente aos armadores de Canárias, e fazer diplomacia comercial”.

Bruno Melim, deputado do PSD, entrou no tema do ferry para lembrar que o Orçamento de Estado para 2025, em vigor, prevê já as operações ferry para a Madeira e para os Açores. “Tenham consciência de que não vale tudo”, atirou.

Na resposta, o secretário regional da Economia corroborou o argumento do deputado PSD e considerou que seria “um tiro no pé” o Governo Regional assumiu algo que a República já disse que irá cumprir, e que diz respeito ao princípio da continuidade territorial.