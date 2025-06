Foi atualizada a lista do número de pessoas que se encontram em lista de espera para consultas, exames de diagnóstico e cirurgias, que o JPP obteve após recurso para o tribunal, e que se encontra publicada no Portal da Transparência.

“De acordo com os ‘papelinhos’ que tanto incomodam o Governo e os diretórios das redes de propaganda, o número de doentes em lista de espera para consultas, exames de diagnóstico e cirurgias no Serviço de Saúde da Região (SESARAM) registou um forte agravamento de 20% em 2024, nos três atos clínicos referidos, quando comparado com 2023”, denota o partido, em comunicado, observando que “trata-se do terceiro maior número de pessoas em lista de espera, desde que Miguel Albuquerque assumiu a presidência do Governo Regional em 2015. Um registo apenas superado em 2021 e 2020, com 118.412 e 117.655 atos clínicos, respetivamente”.

O agravamento das listas de espera, de 63.635 atos clínicos em 2015 para 111.770 em 2024, “são a prova de uma década de gestão política incompetente e incapacidade do SESARAM para responder às necessidades das populações”, considera o JPP.

O pedido do JPP para consultar as listas de espera foi enviado em fevereiro, mas o SESARAM, através da secretaria regional da Saúde e Proteção Civil, “recusou-se a cumprir com a lei de acesso a dados administrativos e não disponibilizou os documentos, obrigando ao recurso para o tribunal, que a 30 de maio último deu razão ao partido liderado por Élvio Sousa”. Os números referidos nas listas de espera reportam-se a dezembro de 2024.

O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, realça “o serviço público que o partido presta à população, através do Portal da Transparência”, destacando que se trata da única organização partidária com esta ferramenta que “tem permitido trazer a público a verdade sobre atos da governação ocultados de forma premedita e que, regra geral, não suscitam qualquer contraditório da comunicação social”.