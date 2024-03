JPP presta homenagem às mulheres

No último dia de campanha, o JPP distribuiu cravos, numa iniciativa com ligações à liberdade e ao Dia Internacional da Mulher.

Filipe Sousa destacou que hoje a sua candidatura “homenageia todas as mulheres e o papel imprescindível que estas têm desempenhado na sociedade”. A homenagem pretende “elogiar as lutas femininas e todas as conquistas que se fizeram e que tiveram as mulheres como protagonistas”.

O candidato do JPP lamenta a “discriminação que ainda persiste” no acesso aos lugares de poder, nos salários e todas as discriminações e violências de género. “Este é um dia para celebrar a mulher, mas sobretudo para reconhecer o papel fundamental que desempenham na família e na sociedade, e para combater todas as formas de discriminação e violência que, infelizmente, ainda persistem”, destacou o cabeça de lista do JPP, que adiantou sempre ter testemunhado das mulheres “o melhor em inteligência, em entrega, em profissionalismo, em humanidade, em solidariedade”.

“São as mulheres que tantas vezes nos ensinam o melhor de todas estas valências. Por isso, lamento que a sociedade ainda não reconheça, em muitos casos, que sem as mulheres seríamos mais pobres em termos civilizacionais e que essa nossa emancipação pela mão das mulheres deve finalmente ter a correspondência numa igualdade de direitos, de remuneração, de dignidade”, afirmou o candidato do JPP.

Filipe Sousa conclui, por isso, que o Dia Internacional da Mulher, que hoje se comemora, “continua a ser uma data justificada porque há razões de sobra para celebrar todas as mulheres” e porque, “infelizmente, há ainda razões para lutar por um mundo onde as mulheres sejam valorizadas, respeitadas e reconhecidas”. “Sou um acérrimo defensor da igualdade, da dignidade e da valorização de todas as mulheres, às quais envio, hoje e sempre, o meu abraço e o meu profundo e sincero agradecimento”, concluiu.