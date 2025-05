Élvio Sousa, líder do JPP, considerou hoje que manter as taxas do IVA nos valores atuais é “continuar a escravizar os madeirenses e as empresas” da Madeira.

Na intervenção final antes da votação do Programa do Governo, Élvio Sousa defendeu também o “uso de todas as ferramentas” para reduzir o “custo de vida” na Madeira. Na área da saúde, o líder da bancada parlamentar disse querer a redução do tempo de espera para as consultas, cirurgias e exames, lembrando que ainda estão “37 mil madeirenses em lista de espera para uma consulta”.

Por outro lado, o líder parlamentar perguntou por que razão o subsídio de insularidade não é pago a quem trabalha no setor privado na Madeira, quando, no passado, tanto o PSD como o CDS o admitiram. Por isso, perguntou onde está “a palavra” do CDS e do PSD.

Élvio Sousa avaliou, ainda, que o Programa do Governo não traz a resolução dos problemas atuais da Madeira e avisou o Governo para não contar com o JPP para “encobrir injustiças”.