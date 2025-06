Aberto o período de debate na discussão na especialidade do plano e orçamento para a Educação, Ciência e Tecnologia, os deputados colocam os seus pedidos de esclarecimento a Jorge Carvalho.

Miguel Ganança quer saber se o governo regional está disponível para aceitar a proposta do JPP para “a negociação com urgência” com os sindicatos dos professores para a recuperação integral do tempo de serviço, ultrapassado por outros docentes.

“É preciso ter muita lata o JPP vir exigir exigência”, quando contribuíram para a queda do governo e dissolução do parlamento. O JPP afirmou-se pronto para governar, mas os madeirenses disseram que queriam este governo para governar, e não o do JPP.

Pedindo calma ao deputado, Jorge Carvalho prometeu que a recuperação do tempo perdido na carreira docente entre outros aspetos será concretizada a seu tempo.