O JPP informou em comunicado que requereu aos serviços da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) documentação das despesas realizadas pelo presidente do Parlamento, José Manuel Rodrigues, desde o início ao fim do mandato anterior, entre 2019 a 2023.

No pedido enviado à ALR, o partido liderado por Élvio Sousa solicita cópias dos extratos mensais do cartão de crédito e débito da presidência do Parlamento, dirigida pelo líder do CDS, José Manuel Rodrigues.

O JPP recorda, na nota enviada às redações, que “espera há dois meses por cópias de outros documentos que foram solicitados à ALM relacionados com a viagem que José Manuel Rodrigues realizou ao Brasil, em 2023”. “Foi requerida a lista das individualidades que o acompanharam, cartões de embarque de todos os trajetos, faturas e respetivos comprovativos de pagamentos do alojamento, alimentação e aluguer de viaturas. Até hoje, o JPP não recebeu as cópias”, acrescenta.

O JPP informa que aguarda também pela documentação requerida ao Parlamento, relacionada com todas as despesas efetuadas pelo Gabinete de José Manuel Rodrigues, entre 2019 e 2023.

“Sucede que já se passaram dois meses e, num e noutro caso, a ALM continua a protelar a entrega dos referidos documentos, com base em ‘dúvidas suscitadas’ pelos serviços jurídicos, mas sem nunca especificar que dúvidas são essas, referindo, apenas, que o assunto foi enviado para emissão de parecer da Comissão de Acesso a Dados”, lê-se.

O JPP estranha que “um órgão com competências específicas para fiscalizar os atos do Governo Regional seja o primeiro a não dar o exemplo de transparência e a escudar-se em pedidos de parecer que só servem para esconder a verdade e não respeitar a lei”.