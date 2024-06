Élvio Sousa, líder da bancada parlamentar do JPP, desfez esta manhã a dúvida que persistia em perceber se o partido compareceria, ou não, na reunião dos partidos convocada pelo PSD-M.

A “decisão ontem dos militantes e dos órgãos do partido foi unânime”, começou por dizer Élvio Sousa à saída das eucaristias no Funchal.

O JPP reafirma, assim, a sua posição em não aceitar encontros com o governo e diz não ser um partido “catavento”.

Recusa-se a participar “em reuniões secretas feitas nas costas do povo”, elaborou o político, numa alusão ao referenciado encontro.

“Temos um compromisso de coerência e de seriedade para com a população que nos delega confiança através do voto e também para com os nossos militantes. Não tomamos decisões de forma leviana, como fazem alguns partidos, nós ouvimos os militantes e respeitamos a sua voz”, sentenciou.

Recorde-se que Élvio Sousa anunciou, na quinta-feira, após reunião que manteve com o Representante da República, que os militantes iriam se reunir este fim-de-semana em sessão plenária para tomar uma decisão. Consultar notícia, aqui.

No dia de ontem, o maior partido da oposição veio informar que não iria à reunião dos partidos. O Partido Socialista, ver notícia, aqui, justificava a decisão com base na sua convicção de que Miguel Albuquerque está a fazer uma “encenação”, reforçando não confiar no governo chefiado pelo social-democrata.