JPP não desiste da problemática em torno do Atalaia Living Care

O Juntos pelo Povo vai solicitar uma reunião com os responsáveis da Associação Atalaia Living Care, de forma a que sejam esclarecidas “as dúvidas e preocupações manifestadas quer por funcionários da instituição, quer por familiares de utentes que não estão satisfeitos com os cuidados prestados na instituição”.

O Grupo Atalaia Living Care que gere o Bela Vista Living Care, o Atalaia Living Care e o Câmara de Lobos Living Care, tem sido notícia por “situações menos abonatórias no que concerne à gestão financeira, atrasos nos pagamentos, nomeadamente a enfermeiros”, e por um clima de “intimidação laboral com sobrecarga de trabalho, que se repercute na qualidade do serviço prestado aos utentes, esse que devia ser o objetivo primeiro de quem gere este tipo de instituições”.

De forma a aferir com objetividade a situação, o Grupo Parlamentar do JPP vai solicitar a visita às instalações do Atalaia Living Care, no Caniço, bem como ouvir responsáveis e trabalhadores da instituição, de modo a formar uma opinião concreta sobre a real situação que ali se vive e de como a mesma poderá estar a influenciar a qualidade dos serviços prestados aos utentes desta e de outras unidades do Grupo. Estas pretensões vêm ao encontro do desejo da administradora Tânia Caldeira que em entrevista ao JM, de 14 de fevereiro do corrente ano, manifestava esse interesse em que os partidos políticos conhecessem a realidade dos lares geridos por esta Associação.