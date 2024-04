PS garante passe único e transportes públicos gratuitos para menores de 25 anos e maiores de 60

O PS-Madeira garante que, se for Governo na Região, irá implementar o passe único e assegurar a gratuitidade dos transportes públicos para pessoas até aos 25 anos e maiores de 60 anos.

As medidas foram apontadas hoje num comunicado que cita candidata Patrícia Agrela, que participou numa ação de pré-campanha eleitoral na freguesia de Santo António que contou também com o candidato a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo.

Os socialistas entendem que a implementação do passe único é uma forma de reduzir burocracia e facilitar a vida àqueles cidadãos que, atualmente, precisam de adquirir mais do que um passe para as diferentes companhias de transportes públicos, de modo a fazerem as deslocações necessárias.

“Desta forma, teremos procedimentos muito mais simples e objetivos”, referiu a candidata, destacando que esta medida irá beneficiar maioritariamente os trabalhadores e os estudantes que têm de apanhar mais do que um transporte.

Por outro lado, Patrícia Agrela deu conta que, com um Governo PS, os transportes públicos serão gratuitos para todos os cidadãos até aos 25 anos e para os maiores de 60 anos. O crescente custo de vida na Região e os baixos rendimentos dos madeirenses estão na base da proposta preconizada pelos socialistas, que veem nesta medida uma forma de aliviar os orçamentos familiares. Deste modo, são abrangidos quer os estudantes, quer aquelas pessoas que estão no início das suas vidas profissionais, mas também os reformados e aqueles no final dos respetivos percursos profissionais.

“O facto de estas pessoas ficarem isentas do pagamento dos transportes é uma mais-valia e representa uma poupança importante ao final do mês”, destacou a deputada e candidata.

A socialista fez notar também que esta é uma forma de incentivar a utilização dos transportes públicos, contribuindo para a promoção de uma mobilidade mais sustentável.