Os Bombeiros Municipais de Machico foram alertados, por volta das 16h00, para uma queda na Ponta de São Lourenço que, ao que tudo indica, envolve mais um turista.

Trata-se de um homem de 50 anos que sofreu uma queda, quando realizava o percurso pedestre.

Quatro elementos da corporação estão mobilizados, assim como uma equipa do SANAS. Já estão junto da vítima, que apresenta fractura de um dos membros inferiores.

A vítima está a caminho do Cais do Sardinha, onde uma embarcação do SANAS está a postos para transportar o homem até à marina da Quinta do Lorde, local onde também já aguarda uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico.

O utente deverá ser encaminhado para o Centro de Saúde da localidade.