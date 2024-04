Montanha: Campeonato Europeu de Masters realiza-se em Machico entre 9 e 12 de maio

O Município de Machico irá receber, entre os dias 9 e 12 de maio, o Campeonato Europeu de Masters Trail Running e Mountain Running (EMORRC - European Masters Off-Road-Running Championship), prova organizada, em parceria entre a European Masters Athletics (EMA), a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira e a Câmara Municipal de Machico.

A apresentação desta prova internacional decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no dia 26 de abril, com a presença de várias entidades, nomeadamente o presidente em Substituição da Câmara Municipal de Machico, Nuno Moreira, o diretor regional de Desporto, David Gomes e o presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Egídio Olim.

Nesta apresentação foi também assinado um protocolo de cooperação específica entre o Município de Machico e a Associação de Atletismo da Madeira de forma a estabelecer as linhas orientadoras da colaboração entre as partes para a realização do evento.

A abertura do evento será no dia 9 de maio com um desfile, com todas as delegações presentes, que percorrerá várias artérias da baixa de Machico, com início na Banda D’Além e término na Praça do Fórum, onde se realizará a cerimónia de abertura.

A competição decorrerá nos dias 10, 11 e 12, estando a cerimónia de encerramento marcada para o dia 12, às 18h00, na Promenade de Machico.

Além dos campeonatos de Montanha (8km, dia 10 de maio, às 9h00, com início e fim na Praça do Fórum) e Trail Running (33km, dia 12 de maio, às 8h00, com início e fim na Praça do Fórum), haverá, pela primeira vez, a Corrida Vertical com uma distância de 4.962 metros e desnível positivo 1.000 metros (dia 11 de maio, às 10h00, com início na Silveira – Machico).

Sendo Machico considerado a Capital do desporto ao ar livre na Região, o Município criou a marca “Machico, Madeira Trail Capital - MMTC”, onde é promovida uma vasta rede de trilhos, com cerca de 160 kms, que ligam as cinco freguesias do concelho.

Machico é também local onde passam algumas das principais provas de trail que se realizam na Região, como por exemplo o MIUT; o ULTRA MADEIRA ou o TRAIL NATURA do Porto da Cruz. A realização desta prova internacional enquadra-se nas políticas de promoção e divulgação do Concelho que a Autarquia tem vindo a implementar ao longo dos anos, sendo o desporto um dos principais vetores desta promoção e uma mais-valia para o turismo e para a economia local.