Decorreu de 24 a 26 de abril, o 29.º Curso Medical Response to Major Incidents – MRMI, realizado pelo grupo de instrutores em trauma e catástrofe do Madeira Internacional Training Center (MIDTC), em parceria com a Câmara Municipal de Almada.

O Curso Medical Response to Major Incidents (MRMI) destina-se aos profissionais das diferentes células de intervenção, face a grandes incidentes com multivítimas. Estão a participar nesta formação pós-graduada mais de 120 profissionais de diferentes áreas de atuação, nomeadamente bombeiros, técnicos de emergência, médicos, enfermeiros, psicólogos, serviços municipais de proteção civil, forças militares e de segurança, polícia judiciária, gestores, assessores de comunicação, jornalistas, entre outros.

O grupo de instrutores é composto por 35 profissionais da área da saúde, proteção civil e forças de segurança.

A formação ministrada e da responsabilidade do MIDTC dirigida pelo médico anestesista, Luis Vale e Enfermeiro Rui Faria, profissionais afetos ao SESARAM, EPERAM.

Recorde-se que todo este percurso formativo na área da gestão e catástrofe iniciou-se na RAM após o evento do 20 de fevereiro de 2010, e desde então o MIDTC através do seu grupo de instrutores tem liderado esta formação no país.

Atualmente em Portugal estão contabilizados a realização de 29 cursos e mais de 3000 formandos de diferentes áreas.

Esta edição do MRMI está integrada no 23.º European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ECTES), o qual reúne diversos curso pré-congresso na área do trauma, emergência e catástrofe.

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participou online na cerimónia de abertura e aproveitou para valorizar a aposta neste tipo de formação e diferenciação dos profissionais.