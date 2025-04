O secretário-geral do JPP, na primeira reação à instalação da nova Assembleia e eleição da nova presidente, Rubina Leal, disse que o Juntos Pelo Povo “vai colocar a tónica sempre naquelas grandes áreas pelas quais tem-se empenhado: a saúde, mais habitação”.

“É fundamental este governo implementar a construção de casas para a classe média, para os casais jovens e para todos aqueles que precisam, isso é fundamental fora do PRR, reduzir o custo de vida e o JPP vai para o terreno como sempre esteve”, sublinhou.

“O programa de governo alternativo do JPP começa a ser construído depois da discussão do programa de governo, portanto, nós somos o maior partido da oposição, vamos apresentar os problemas com as respetivas soluções e é isso que faz um partido de governo e é isso que faz um partido de alternativa”, firmou Élvio Sousa.

Por fim, Élvio Sousa garantiu estar aberto ao diálogo no que concerne ao Programa de Governo. “Nós nunca viramos as costas ao diálogo, quero sempre realçar isso”, rematou.