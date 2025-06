Em comunicado, o Juntos Pelo Povo (JPP) expressa o seu mais profundo pesar pela morte súbita do padre Martins Júnior. O líder do partido, Élvio Sousa, recorda o histórico pároco da Ribeira Seca como um homem da liberdade, “dotado de uma ousadia cívica e política avançada, a voz que se erguia a favor dos que eram privados de se exprimirem livremente contra o pensamento de sentido único, o cidadão empenhado na promoção dos valores da justiça, erudito, de convicções firmes, nunca abandonou o povo da Ribeira Seca, paróquia onde foi padre e da qual nunca abdicou, ‘terra livre’, como lhe chamava, que ele acabou por colocar no mapa de Portugal.

Para o secretário-geral do JPP, o Padre Martins, como era popularmente conhecido, na Região e em todo o país, teve um “percurso de vida de entrega ao próximo, marcado pelo inconformismo e por uma agenda libertária, visando resgatar o seu semelhante das amarras do obscurantismo e de um sistema quase feudal que, durante séculos, marcou o quotidiano insular”.

Destacando-lhe ainda “a coragem, a bravura e a resistência contra os que o quiseram ostracizar sem nunca o terem conseguido”, Élvio Sousa recorda que em julho de 1977 o bispo da diocese do Funchal, D. Francisco Santana, suspendeu-o “ad divinis”, num processo que se estendeu durante quase 50 anos, renegando a paróquia da Ribeira Seca do seio da comunidade católica da Região.

D. Teodoro Faria e D. António Carrilho, bispos da diocese do Funchal, mantiveram o ferrete religioso. Com a chegada do Bispo D. Nuno Brás à diocese do Funchal, em 2019, chegou ao fim o “cisma religioso”.

O povo da Ribeira Seca nunca vacilou e esteve sempre do lado do seu pároco, que nunca abandonou os seus paroquianos. Martins Júnior partiu tranquilamente esta quinta-feira, aos 83 anos. “Deixou de ser visto” como costumava repetir, parafraseando Fernando Pessoa.

Martins Júnior foi pároco no Porto Santo, capelão das Forças Armadas na guerra do Ultramar, pároco da Ribeira Seca, autarca e deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

O secretário-geral do JPP apresenta sentidas condolências à família e amigos.