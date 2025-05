O JPP, através de Lina Pereira, voltou a insistir em esclarecimentos no que respeita ao subsídio de insularidade, que considera não ter ficado esclarecido.

“A questão é simples: foi apenas uma promessa em vão aos trabalhadores das IPSS. Sim ou não? O subsídio de insularidade vai avançar, ou não, para estes trabalhadores?”.

O estudo de caracterização da pobreza, elaborou a deputada, comprova que os idosos são dos mais vulneráveis, sustentando Lina Pereira que estes precisam “de mais” e elenca propostas que se arrastam “há anos”, como lares e infraestruturas prometidas, defendendo que não foi “uma moção de censura nem a instabilidade de 1 ano que veio parar os serviços que têm de ser dados”.

“Quando é que os idosos poderão ter salvaguardados os seus direitos?”, rematou a parlamentar do JPP.

O Parlamento Regional da Madeira entra hoje no último dia de discussão do Programa de Governo para o período 2025-2029, com a votação final do documento agendada para esta tarde, conforme estabelece o regimento da Assembleia Legislativa.