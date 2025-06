O principal partido da oposição foi o primeiro a colocar questões ao secretário regional de Finanças, na discussão na generalidade da proposta de orçamento Regional. Élvio Sousa, líder parlamentar do JPP começou por comentar que os milhões atribuídos às nomeações no Governo dariam para mais habitação, um dos principais problemas da população.

Por outro lado, o deputado quis saber se o governo está sensível à redução do IVA na Madeira, para aliviar a vida dos madeirenses “escravizados” com as contas a pagar.

Duarte Freitas sublinhou a aposta decisiva que está a ser feita no setor da habitação, não só com a construção de fogos, como também nas rendas. Quanto ao IVA, o governante lembrou as medidas de alívio fiscal preconizadas no documento.

Brício Araújo, do PSD, fez uso da palavra para criticar a primeira intervenção de Élvio Sousa, cujo partido que lidera deveria “pedir desculpa aos madeirenses” por ter contribuído para o chumbo do orçamento regional anterior e demissão do governo. Disse notar o “afrouxamento” do JPP no discurso de Élvio Sousa.