O Juntos Pelo Povo (JPP) elege hoje concelhia no Funchal, esperando poder “influenciar poder autárquico” na autarquia funchalense.

A eleição, esta quarta-feira, dos órgãos dirigentes do partido para a Comissão Política e Coordenadora da Concelhia do Funchal, marca, também, o arranque do processo autárquico do partido no concelho sede da capital madeirense.

Élvio Sousa é o candidato à Comissão Política e Coordenadora do Funchal e já assumiu publicamente que esta nova missão tem o objetivo de “alavancar” a estrutura concelhia e delinear a estratégia autárquica no Funchal, concelho onde o partido tem vindo a consolidar “resultados eleitorais animadores”.

Élvio Sousa diz que o Funchal e Santa Cruz são concelhos “prioritários” na estratégica de crescimento do partido, e nota que o JPP, desde 2023, tem aumentado a preferência dos madeirenses e porto-santenses em todos os concelhos da Região.

“Nós estamos muito gratos à população da Madeira e do Porto Santo pelo reconhecimento do nosso trabalho nas urnas e vamos continuar empenhados para merecer essa confiança também nas próximas eleições autárquicas”, refere. “Gostaríamos de poder influenciar as políticas públicas no concelho do Funchal em prol das populações, mas para isso precisamos da decisão soberana do Povo.”

Nas eleições regionais de 23 de março de 2025, o JPP obteve mais de 30 mil votos em toda a Região, 11.624 dos quais no Funchal. É este eleitorado que o partido pretende consolidar, e para isso a estratégia autárquica do partido tem vindo a ser preparada com “responsabilidade e natural ambição”.

Élvio Sousa lidera a única lista concorrente para a Comissão Política e Coordenadora Concelhia: Vice-presidente: José Sousa, Secretário: Liliana Gama, vogais: Alfredo Gouveia, Orlando Quintal, Duarte Barreto, Liliana Valente. Emanuel Gaspar, Rita Fernandes e Lúcia Caires (suplentes). Mesa da Assembleia: Presidente: Lina Pereira, Vice-presidente: Leonardo Reis, Secretário: Álvaro Batina. Marco Andrade e Maria João Olim (suplentes).