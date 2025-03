Élvio Sousa fez esta segunda-feira um apelo direto à população para que no próximo domingo concentre o seu voto “no partido madeirense JPP, o único partido capaz de colocar um ponto final nos 48 anos de vícios do PSD”.

Junto à Universidade da Madeira (UMa), o candidato ao Governo Regional pediu aos eleitores para “não dispersar votos noutros partidos” e se “mobilizar numa frente cívica para varrer Miguel Albuquerque da Quinta Vigia.”

“O fim de Miguel Albuquerque está próximo”, disse o cabeça de lista do JPP, considerando que o seu partido “é o único capaz de destronar os 48 anos de vícios e compadrios do PSD na Madeira, com uma frente cívica com homens e mulheres preparados, com competência e responsabilidade técnica para gerir os destinos e o dinheiro dos madeirenses.”

“O PSD e Miguel Albuquerque há muito que deixaram de governar para as pessoas, as famílias, os jovens, os trabalhadores, a classe média, os idosos e as pequenas e médias empresas”, denunciou, acrescentando que “Albuquerque vive no mundo da burguesia e recusa-se a descer à realidade, desconhece as reais dificuldades das pessoas.”

Assim sendo, o programa do JPP assenta na “resolução dos problemas que mais assolam os madeirenses e porto-santenses”, nomeadamente na saúde, reduzindo as listas de espera e responder com maior celeridade a quem precisa de consultas, exames, cirurgias e medicamentos; no “flagelo” que é a falta de habitação a preços que os jovens, a classe média e os que são despejados das casas possam pagar; e na redução do custo de vida, regulando o preço da garrafa de gás, baixando o preço do transporte marítimo de mercadorias e trazendo de volta o ferry para o transporte de passageiros e carga e assim reduzir custos e baixar o custo de vida.

O cabeça de lista do JPP disse, ainda, que o partido promete “apenas o que poderá concretizar” através de um plano estudado de redução da despesa pública na ordem dos 60 milhões de euros. “Com esse dinheiro vamos melhorar os rendimentos, valorizar os salários, construir mais habitação, gerir com eficiência a saúde, proporcionar mais oportunidades para os jovens, mais poupanças para as famílias e para as empresas, mais dignidade para os idosos”, referiu.

“A hora de Albuquerque está a chegar ao fim. O PSD é passado e corrupção, o JPP é esperança, presente e futuro. O equinócio traz mais cinco minutos de luz solar por dia, portanto, no dia 23 de março vamos dar mais luz às trevas, é o momento de o JPP governar. Precisamos de uma maioria de confiança do eleitorado que não se revê nos partidos tradicionais mas olha ao nosso projeto como um movimento cívico que nunca deixou de o ser. Somos um partido do povo e da Madeira, o único capaz de destronar os 48 anos de vícios deste PSD. Albuquerque tem de ser ‘varrido’ da Quinta Vigia, e quanto mais força for dado ao partido madeirense JPP mais depressa ele será despachado”, rematou Élvio Sousa.