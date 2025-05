Lina Pereira, presidente do Juntos Pelo Povo (JPP), considerou hoje que o Programa do XVI Governo Regional “é um rol de boas intenções e palavras bonitas que repetem propósitos com vários anos sem nunca serem concretizados”.

Numa reunião com militantes, simpatizantes e aberta aos cidadãos, o JPP passou “a pente fino” o programa do novo executivo e disse ser expetável que “tratando-se da continuidade de um Governo PSD que já dura há quase 50 anos deveria trazer verdadeiros compromissos, devidamente calendarizados e com metas específicas, porque só desta forma se concretiza uma ação governativa transparente e comprometida”.

Mas não foi isso que o JPP diz ter encontrado. Para Lina Pereira, “assiste-se a uma total dependência das verbas da PRR em orientações estratégicas de setores fundamentais para a RAM, seja na habitação, na saúde (principalmente, saúde mental), nas políticas de longevidade (apoio aos idosos), nas infraestruturas”.

A vice-presidente da bancada parlamentar do JPP também não entende por que razão, quando a Região regista recordes de receita fiscal, o Governo PSD/CDS não utiliza parte da verba para “o desagravamento fiscal das famílias, com a aplicação do diferencial fiscal dos 30%, aumentando assim o poder de compra” das famílias, refere.