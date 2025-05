O Juntos Pelo Povo (JPP) considera que a chuva desta sexta-feira desmente as declarações do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, feitas recentemente no parlamento madeirense, sobre as condições dos pavilhões desportivos da Região.

“O povo, na sua infinita sabedoria, diz que ‘mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo’”, começa por referir o partido, num comunicado divulgado este sábado. O JPP recorda que, há menos de dois dias, durante a discussão do Programa de Governo PSD-CDS na Assembleia Legislativa Regional, a sua bancada interpelou o governante sobre as medidas previstas para recuperar a cobertura dos pavilhões com infiltrações de água.

Na ocasião, o secretário da Educação “foi evasivo e procurou mesmo minimizar” o alerta do partido. “Não foi preciso esperar muito tempo para se saber quem fala a verdade. A chuva da última sexta-feira veio provar que o Sr. Secretário Regional faltou à verdade e, ao contrário do que afirmou, há pavilhões desportivos que efetivamente metem água sempre que chove”, afirma a direção parlamentar.

O JPP identifica os pavilhões do Caniço, Machico, Calheta, Salesianos, Nazaré e Escola Gonçalves Zarco como exemplos de infraestruturas que enfrentam este problema “há anos”.

A bancada admite que “os problemas não se resolvem de um dia para outro”, mas rejeita “esta forma de fazer política pela negação dos factos e uma certa sobranceria que depois o tempo se encarrega de desmentir para trazer a verdade à luz do dia”.

O deputado Milton Teixeira acrescenta que esta situação tem um “impacto direto” nas competições nacionais. “Jogos têm sido adiados ou transferidos para outros pavilhões à última hora sempre que chove, o que transmite uma imagem de inércia e falta de preparação da Região para receber grandes equipas e competir com dignidade nas divisões nacionais de topo das várias modalidades.”

O JPP reafirma que continuará a “defender os interesses da população” e a exigir “medidas concretas para garantir condições dignas para o desporto na Madeira e Porto Santo”.