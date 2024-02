JPP discutiu preocupações da classe docente com a Associação Nacional de Professores

Filipe Sousa, cabeça-de-lista do Juntos Pelo Povo, acompanhado pela vice-presidente do Grupo Parlamentar do JPP, Patrícia Spínola, esteve, ontem, reunido com a secção da Madeira da Associação Nacional de Professores, para se inteirar das preocupações atuais da classe docente.

Conforme informa uma nota enviada à redação, em cima da mesa estiveram diversos assuntos, nomeadamente os incentivos a docentes deslocados, a aposentação, a contabilização do tempo de serviço sem injustiças, a regularidade dos concursos e a inscrição na Caixa Geral de Aposentações.

A este propósito, o candidato à Assembleia da República reiterou ser um “representante das ilhas”, ou seja, de todos os subgrupos sociais e económicos que no país necessitam de ser ouvidos e que não têm tido esse apoio no parlamento nacional.