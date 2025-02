O JPP denunciou hoje ter conhecimento da existência de casas construídas com custos controlados que “estão fechadas” para tentar influenciar no sentido de voto nas eleições legislativas de 23 de março.

“Há, no Porto Santo, casas novas, prontas a ser entregues, mas estão fechadas “à espera de melhor ocasião para a caça ao voto”, afirma o deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) residente na Ilha, Carlos Silva, citado num comunicado que visou dar conhecimento de uma ação de pré-campanha que contou com o cabeça-de-lista Élvio Sousa.

“Entende o parlamentar que governar em função da ‘mera conveniência eleitoral’, é ‘baixa chantagem e desrespeito por quem desespera por uma habitação”, trocando ‘as necessidades das famílias pela caça ao voto’”, lê-se na mesma nota.

A iniciativa política realizada hoje na Ilha Dourada foi liderada pelo secretário-geral e candidato à presidência do Governo Regional, que se fez acompanhar do deputado Carlos Silva, colocado na 10.ª posição da lista, desenvolveu contatos com a população para explicar o projeto governativo do JPP para o Porto Santo e passar em revista assuntos adiados há anos pelo PSD.

“O Porto Santo, tal como a Madeira, é uma ilha extraordinária”, começou o candidato. “Tem tudo! Tem recursos, tem clima, tem segurança, tem pessoas extraordinárias! Só não tem um Governo à altura desses desafios”, lamentou o candidato, destacando “áreas dos transportes, na habitação, na saúde e no ambiente”, lembrando ainda as “pragas de escaravelhos” e outras que “afetam as palmeiras e os dragoeiros e os pinheiros”.