Incêndios: Mais de 100 operacionais combatem fogo no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Mais de 100 operacionais, apoiados por três meios aéreos, estavam hoje, pelas 18h:20, a combater um incêndio na zona da Pedra Bela no Parque Nacional da Peneda-Gerês, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Terras De Bouro.

O incêndio deflagrou pelas 13h45 na freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga.

Contactado pela Lusa, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado garantiu não haver, para já, habitações em risco.

Pelas 18h20, as chamas estavam a ser combatidas por 103 operacionais apoiados por trinta meios terrestres e três meios aéreos, de acordo com o ‘site’ da Proteção Civil.

Para além dos Bombeiros Voluntários de Terras De Bouro, no local estão os Sapadores de Braga, uma Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, os Bombeiros Voluntários de Esposende, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), os Bombeiros Voluntários de Fão, Bombeiros Voluntários de Amares, os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e a Proteção Civil.