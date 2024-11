Patrícia Spínola (JPP), no âmbito da apreciação na generalidade da proposta de decreto legislativo regional intitulada “Converte o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira - Eng.° Luiz Clode em Conservatório - Escola das Artes da Madeira -Eng.° Luiz Peter Clode “, criticou as condições do edifício.

A parlamentar criticou, assim, as condições no interior do edifício, apontando às obras mas que, de acordo com a própria, não incidiram a fundo na parte interior, mas exterior.

A deputada do JPP lembrou que foi prometido, em 2022, a insonorização das salas, mas que ainda não aconteceu e alertou que no programa de governo e no piddar não há qualquer menção a isso.