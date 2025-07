No período antes da ordem de trabalhos, no Parlamento madeirense, o deputado do JPP Miguel Ganança fez uma declaração em que criticou a posição assumida pelo candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo, de que a Região não precisa de uma ligação por ferry ao continente.

O deputado sublinhou que “a Madeira não pode estar subjugada a interesses económicos”, lamentando que também o antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, apoia o candidato. O que se torna mais grave, no entender do parlamentar do JPP, quando foi este o governante que trabalhou para que a Madeira tivesse luz, água, estradas e o aeroporto da Madeira. “Hoje, é quem apoia o candidato que não quer a ligação ferry”.

Miguel Ganança criticou ainda o facto de Gouveia e Melo ter afirmado que a Região não precisa dessa resposta em território onde há um monopólio nos transportes marítimos. Sustentou que “a ligação marítima entre passageiros e carga é uma necessidade estrutural” não só olhando para a Regiáo mas para o todo europeu.

Antes, o parlamentar também criticou a falta de resposta para os passageiros que são afetados pelos cancelamentos e atrasos de voos devido às condições climatéricas adversas.