JPP alerta: comunidade em Jersey aguarda abertura do novo consulado

Élvio Sousa, candidato do JPP pelo círculo da Europa às eleições legislativas, para a Assembleia da República, contatou, hoje, na Madeira, alguns emigrantes residentes em Jersey, cujos dados estatísticos revelam, aproximadamente 9.000 cidadãos portugueses com estatuto de residente, cerca de 8% do total da população daquela ilha.

As queixas são muitas, desde as condições do Consulado Português em Jersey, como o processo de marcação de todos os procedimentos consulares, e são elevadas as preocupações com os efeitos do Brexit em matéria de autorizações.

A comunidade encontra-se apreensiva em face destas longas e pesadas burocracias e devido ao facto das novas instalações do consulado português, que foram prometidas até ao final de 2023, não terem se concretizado até a data.