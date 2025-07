O Governo Regional “falha descaradamente com os produtores agrícolas”. A acusação parte do Juntos Pelo Povo (JPP) que afirmou, hoje, que o Executivo não cumpriu com o pagamento do apoio extraordinário à produção de cana-de-açucar, “prometido para a campanha de 2025”.

“O Governo anda a brincar com quem trabalha a terra. Anuncia apoios durante a campanha eleitoral, publica despachos e faz promessas públicas, mas quando chega a hora de cumprir, desaparece”, acusa o partido numa nota divulgada à comunicação social e cujo texto é acompanhado de uma foto de Rafael Nunes.

Segundo o JPP, nenhum produtor contactado recebeu até hoje os 120 euros por tonelada de cana entregues nos engenhos, valor estipulado para compensar o aumento dos custos de produção, o que está a deixar os agricultores em situação de incerteza.

O partido sublinha que, com o Orçamento Regional de 2025 aprovado e em vigor, não há qualquer desculpa para este atraso. “É um insulto à agricultura regional e a quem sustenta uma das culturas mais emblemáticas da Madeira”, afirma o JPP.