Uma avaria no sistema de climatização do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), levou hoje o JPP a acusar o Governo Regional de “reiterada irresponsabilidade” na “manutenção e conservação dos equipamentos públicos”.

Segundo a deputada Patrícia Spínola, citada num comunicado do partido, a avaria em causa está “fazendo com que os depósitos e as salas de leitura estejam com temperaturas altas”.

“Após o levantamento de necessidades em 2023, mesmo sabendo que têm de recorrer a serviços de manutenção que não existem na região, ainda está por abrir um concurso público sendo que o problema da climatização não será resolvido este ano”, sublinha a deputada.

Patrícia Spínola considera que a falta de manutenção no ABM ultrapassa a climatização, apontando também a existência de “infiltrações quando chove” e “o rebentamento de garrafas de azoto”.

Na perspetiva da deputada do JPP, “esta irresponsabilidade nada tem a ver com governos em gestão, mas com falta de planeamento e competência”.

“O JPP lamenta que a proteção do património continue sendo um parente pobre nas prioridades do Governo Regional que se reserva a adotar uma posição de contingência, relativizando e tentando mitigar ou anular os impactos da ausência de estratégias de prevenção. O JPP regista, com surpresa, que só esta tarde, depois de porventura a secretaria regional da Cultura, Ambiente e Turismo ter tomado conhecimento de movimentações de historiadores e investigadores, emitiu comunicado a garantir que vai fazer agora o que está identificado desde 2023”, conclui assim o comunicado.